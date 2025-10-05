Знак от небето: След ден два ще е ужас
05.10.2025 / 23:27 0
Кадър К. Методиев, Меден Рудник
След ден два ще е ужас, пише гражданин в социалната мрежа.
Предвестници за разваляне на времето. В народната метеорология тези облаци са смятани за знак за предстоящи валежи, предупредиха от Метео Балканс.
