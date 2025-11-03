Знак за зимата и забрана на 3 ноември

Пиксабей

Какво означава 3 ноември според православния календар и народните вярвания

На 3 ноември православната църква отбелязва паметта на светите мъченици Акепсим епископ, Йосиф презвитер и Айтал дякон, живели през IV век в Персия по време на управлението на крал Шапур – известен с преследването на християните, .

Акепсим бил епископ на християнската община в град Наесон и обичан заради своя подвижнически живот и добри дела. Когато царят наредил екзекуция на духовенството, на 80-годишния светец било предложено да принесе жертва на огъня и слънцето, но той отказал и попаднал в тъмница. Там били затворени също 70-годишният Йосиф и дякон Айтал. След три години глад и жажда светците отказали среща с царя и не се отрекли от вярата си, за което били екзекутирани.

Народни вярвания и знаци за времето

На този ден според народната традиция може да се предскаже зимата:

Сняг през нощта, който не се стопи до сутринта – ранна пролет.

Непаднали листа от дърветата – предстои сурова зима.

Ярко слънце и безоблачно небе – идва затопляне.

Червен залез – мразовито и ясно време през целия месец.

Звездно небе – хубаво време през следващите дни.

Според поверията от 3 ноември започва застудяването и времето се променя.

Забрани на 3 ноември

Църквата забранява на този ден употребата на нецензурни думи, кавги, клюки, осъждане, клевета, алчност и завист.

В народните вярвания се смята, че не трябва да се оплаквате от живота, да отказвате милостиня и помощ, както и да тръгвате на дълго пътуване.

Какво е позволено да се прави

Вярващите отправят молитви към светците Акепсим, Йосиф и Айтал за помощ при отглеждането на деца, за изцеление от болести и за семейно благополучие.

В миналото на този ден жените започвали да предат лен и да тъкат, а домакините приготвяли десерти с есенни горски плодове.

