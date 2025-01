Знакова поява до Тръмп преди инаугурацията

Кадър Х

Доналд Тръмп закри победния си митинг преди встъпването си в длъжност с изпълнение на живо на „Y.M.C.A.“

Новоизбраният президент беше домакин на митинга „Make American Great Again Victory Rally“ в Capital One Arena в неделя, по-малко от 24 часа преди деня на встъпването в длъжност. Когато Тръмп завърши последната си реч преди да вземе Белия дом за втори мандат, групата Village People излезе на сцената, за да изпълни своя диско хит от 1978 г. „Y.M.C.A.“ на живо, пише Днес.бг.

47-ият новоизбран президент на Съединените щати танцува редом с тях, вдигайки юмруци във въздуха, неговата запазена марка.

„Y.M.C.A.“ е почти толкова централна за кампанията на Тръмп, колкото и неговият лозунг „Да направим Америка отново велика“. Песента е звучала на безброй митинги, организирани от новоизбрания президент през цялата му политическа кариера, често придружена именно от неговия танц с размахване на юмруци.

Но преди „Y.M.C.A.“ да се превърне в знаковата мелодия на Тръмп, дълго време се смяташе за химн на LGBTQ+ общността. Групата е основана от двама френски музикални продуценти, които са били вдъхновени от сцена в гей клуб в квартал в Ню Йорк, съобщава The Washington Post.

Въпреки това, Виктор Уилис, вокалистът на групата и единственият оригинален член, останал в групата, сподели изявление миналия месец, обяснявайки, че е „фалшиво предположение“ да се гледа на песента като на гей химн и дори е "клевета" да се етикетира като такава .

„Много се говори, особено напоследък, че Y.M.C.A. по някакъв начин е гей химн“, пише Уилис в изявление от 2 декември. „Както съм казвал много пъти в миналото, това е погрешно предположение, основано на факта, че моят партньор в сценария беше гей и някои (не всички) от Village People бяха гейове и че първият албум Village People беше изцяло за гей животът."

„Въпреки това нямам нищо против, че гейовете смятат песента за свой химн“, добави той по-късно.

Уилис също обърна внимание на решението на неговата група да участва на три встъпителни събития тази седмица, отбелязвайки в изявление в четвъртък, че Village People ще бъдат „първите, които ще говорят“, ако новоизбраният президент ограничи правата на LGBTQ+ хората.

Уилис също така твърди, че съгласието на Village People да се качат на сцената за митинга на Тръмп не представлява одобрение на неговата политика. Той дори нарече вицепрезидента Камала Харис предпочитания кандидат на групата.

„Първо, нашите изпълнения не са одобрение на политиките на избрания президент, независимо дали мислите противното“, пише Уилис. „Ние наистина подкрепяме това, че сега имаме нов президент и всички трябва да му пожелаем успех, докато не ни даде причина да не го правим. Ние вярваме, че музиката трябва да се споделя в целия политически спектър, а не да се запазва за една политическа страна. Но тъжната истина е, че ако нашият предпочитан кандидат (Камала Харис) беше спечелил, Village People никога нямаше да бъдат поканени да пеят на нейното встъпване в длъжност. Тя би избрала хора като Джон Леджънд, Бионсе и т.н. Но сега, след като президентът Тръмп беше избран, се предполага, че Village People ще теглят линията и ще кажат „не“ на покана за изпълнение? Как това е от полза за Village People? Не става. Това е просто омраза за една политическа гледна точка.“

Но групата не винаги е била толкова приятелски настроена към Тръмп

Карън Уилис, мениджър на групата и съпруга на водещия певец, изпрати на правния екип на Тръмп писмо за прекратяване и отказ, след като той беше заснет да танцува на хита на групата „Macho Man“ в Мар-а-Лаго преди две години.

Уилис обясни мотивите си зад писмото миналия понеделник :

„От 2020 г. получих над хиляда оплаквания относно използването на Y.M.C.A. от избрания президент Тръмп. С толкова много оплаквания реших да помоля избрания президент да спре да използва Y.M.C.A. защото това се превърна в неудобство за мен“

Trump does the double jerk dance as the Village People perform "YMCA" live pic.twitter.com/JpaB9UoI8l