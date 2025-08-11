Знаменит треньор ще подготвя Тея Николова в САЩ

Снимка личен архив

Треньорът на 15-ата на 50 м бруст в световния плувен елит Тея Николова – Никола Петров, е спокоен, че я предава в сигурни ръце. Наесен, в Northwestern University тя ще се готви под ръководството на един от най-добрите треньори в САЩ.

През септември ултрауспешната варненка стартира обучението си отвъд Атлантика, след като завърши с пълно отличие езиковата гимназия ГПЧЕ „Йоан Екзарх” в морската столица.

Под крилото на великана Боб Бауман

„Ежедневно общувам с познаги треньори, които работят в Америка. Единият от тях е старши треньор в Кентъки и сподели, че главната треньорка на Тея в Northwestern University е много добър специалист. Доскоро е била под крилото на Боб Бауман в Аризона и сега е поела главния пост в университета на Тея. Вярвам, че в Щатите тя отива в ръцете на много добър треньор. Дай Боже, да е здрава, да няма контузии и всичко да потръгне в правилната посока още в самото начало”, коментира личният треньор на Николова – Никола Петров.

Боб Бауман, един от великаните на треньорската плувна мисъл, е легенда в САЩ. Ментор на може би най-великото име в спорта – Майкъл Фелпс, както и на четирикратния олимпийски шампион от Париж Леон Маршан.

Никола Петров каза още, че опитът показва, че повечето български плувци, които са били в Америка, първата година изпитват затруднения с напасването на начина на живот – ранни ставания, учение...

Тея е еталон за концентрация и ред

„Но тук разликата с Тея е тази, че тя е супер концентриран, съсредоточен и много подреден човек! Вярвам, че ще успее да балансира между плуването и обучението. И още от самото начало ще започне да тренира нормално”, вярва плувният специалист.

Главният треньор на хегемона в БГ плуването ПСК „Черно море” определя успеха на Тея на световното в Сингапур като невероятно преживяване: „Това бе максимумът, който очаквах да се случи! И, разбира се, Тея да си подобри личното си време, което бе предпоставка да отиде на полуфинал. В нашите среди е известно, че сутрешните плувания са по-трудни отколкото следобедните – тогава тялото на плувеца още спи. Нейното сутрешно плуване беше перфектно! Имаше даже резерви от това време, което постигна да направи още по-добро следобед, но полуфиналът е друго животно. Там има много повече емоции, нерви, повече внимание концентрирано върху състезателя”.

Тея споделила на треньора си, че изиптала много силно вълнение в момента, в който всички атлети излизали на сцената преди старт. „Цялата публика вдига шум, гледа атлетите и се радва, а притеснението е толкова силно, че ти иде да припаднеш!”, вълнува се участничката на световното.

Супер бърза линейна скорост

„Следобедното й плуване не се получи толкова добре, колкото сутрешното. Не, че нещо е объркала чисто технически. Резерви има в подводната част. Понякога се случва така, че не успява да финишира много добре, това е въпрос на напасване и доста концентрирано внимание докрая на дисциплината. Иначе линейната й скорост е страшно бърза! Буквално от целия полуфинал, в който тя плува, беше втората най-малка състезателка на възраст. Всички останали бяха до 24 и 30 години. Тея е все още на 20 г. и успехите, които постига, говорят, че силните години пред нея тепърва предстоят. Гледахме и финала в дисциплината 50 м бруст и реално времената, които бяха изплувани там, не са нещо страшно и непостижимо. Така, че гледаме напред към следващите две години. Дай Боже, всичко да е наред. Зарадвах се, когато за рекорда на Тея лично ни поздрави треньорът на Петър Мицин”, обобщи наставникът на Тея.

Вяра, труд и сълзи по пътя към върха

Никола Петров и Тея работят заедно 5 години. Той вярва, че плувец с шампионско сърце се гради с вяра, с много упоритост и дори със сълзи! „Но няма как... Който иска да постигне нещо голямо, трябва да жертва доста неща!”, категоричен е Петров.

Сериозен напредък за БГ плуването

Той отчита, че през последните години българското плуване бележи сериозен напредък.

„Състезателите, родени между 1999 и 2005 г., постигат много сериозни резултати. Специално за варненското плуване такъв резултат – 15 място в света, няма много назад в годините! Хубаво е, че се случи при нас, в ПСК „Черно море” – това показва, че вървим градивно, в правилната посока не само на национално ниво, а и извън пределите на България. Да не забравяме, че Тея Николова взе и 4-то място на европейското по плуване до 23 г.! Това също е голямо постижение, като се има предвид, че силата в момента в брустовите дисциплини са европейките. Именно затова 15-ото място на Тея за мен е сериозно постижение. Тя е само на 20 г. и пред нея има много светли хоризонти”, обнадежден е Петров.

Младите надежди черпят вдъхновение от Тея

Щастлив е, че в редиците на черноморци има млади надежди с талант и възможности. А решат ли да ги усъвършенстват, той и колегите му от треньорския екип на „Черно море” винаги са насреща. „Много зависи какво желаят да постигнат самите плувци, аз винаги съм насреща, болен – здрав, винаги съм на басейна и разчитам на тях. Скоро Тея ще се срещне с малките плувци от клуба, родителите им вече я поздравиха. Целият клуб много се гордеем с нея!”, вълнува се Никола Петров.

