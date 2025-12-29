Зографски елиминира олимпийския шампион в Оберстдорф

Снимка: Ailura, Уикипедия

Владимир Зографски елиминира олимпийския шампион Мариус Линдвик и завърши на 18-о място в първото състезание от турнира "Четирите шанци" в Оберстдорф, което е и 12-и кръг през сезона в Световната купа по ски скокове, предаде БНР.

В първия кръг Зографски преодоля Линдвик по особено драматичен начин. Първи бе норвежецът и той записа скок на 124.5 метра за 130.7 точки, а след него българинът скочи на 127 метра. Корекцията се оказа достатъчна за победа на Зографски с едва 0.1 точки и той продължи напред към втория рунд на състезанието.

Във втория кръг Зографски записа опит на 130.5 метра за 139.9 точки и така със сбор от 270.7 пункта зае 18-а позиция. Първоначално българинът бе 19-и, но се изкачи с една позиция по-късно заради дисквалификация на словенеца Тими Зайц заради нередовен гащеризон.

Домен Превц пък записа шести успех за сезона и постигна първата победа за словенски скачачи в Оберстдорф. Той постигна резултат 316.7 точки и изпревари със 17.5 сънародника си Тими Зайц и австриеца Даниел Чофених, които разделиха второто място. Съперникът на Превц за Световната купа Рьою Кобаяши, победител в последния кръг в Енгелберг, завърши едва седми в Оберстдорф. "Четирите шанци" продължават утре в Гармиш-Партенкирхен.

