Зографски подорби личния си рекорд

снимка: Булфото

Владимир Зографски завърши на 15-о място днешното състезание по ски скокове от Световната купа на голямата шанца в Клингентал, Германия. 32-годишният българин записа скок на 130 метра и направи 129 във втория, за да запише сбор от 250.6 точки. Така той добави 16 точки към актива си в генералното класиране и подобри личния си рекорд за най-много точки в един сезон. Зографски вече има 195 точки, а най-доброто му постижение до този момент бе 183. Това бе осми старт за сезона и предстоят още 21 надпревари, допълва Фокус.



Победител днес стана Домен Превц от Словения с опити от 142.5 и 143 метра, оставайки съвсем близо до абсолютния рекорд на германската шанца от 146 метра.



Именно Првец е лидер в генералното класиране с 570 точки, а Зогафски е на 11-а позиция.

