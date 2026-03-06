Зографски с историческо постижение: първи подиум в Световната купа по ски скок

Кадър Youtube

Владимир Зографски записа историческо постижение, като се качи за първи път на подиума в Световната купа по ски скок.

Това стана, след като словенецът Домен Превц, който направи най-силния опит в надпреварата в Лахти, бе дисквалифициран заради 1 сантиметър по-дълги ски от разрешеното. Така българинът се изкачи от четвърто на трето място, предава БГНЕС.

Превц направи скок от 129 метра за 138,8 точки и това трябваше да му осигури и предсрочно спечелване на Световната купа, както и рекордна в историята седма поредна победа, но след премерване на екипировката се оказа, че неговите ски надвишават позволените размери и по тази причина той е дисквалифициран.

Така за победител бе обявен германецът Филип Раймунд. Олимпийският шампион на малка шанца направи опит от 122,5 метра, който му донесе 129,3 точки.

Втори се класира австриецът Даниел Чофених със 124,5 метра и 128,6 точки. Зографски също направи опит от 124,5 метра, но по-ниските му оценки за стил му донесоха сбор от 127,2 точки.

До момента най-доброто класиране на българина отново бе във Финландия. Той се класира четвърти в Рука в началото на този сезон - на 29 ноември. Сега обаче Зографски се качи на подиума - нещо, което не бе правил никога преди в старт от Световната купа при мъжете.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!