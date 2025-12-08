Зографски завърши шести в ски скока във Висла
Снимка Булфото
Владимир Зографски зае шесто място във втория старт при мъжете на голямата шанца във Висла (Полша), кръг от Световната купа по ски скок, предава БТА. След като в края на ноември Зографски записа рекордната за себе си и за България четвърта позиция на Световната купа в Рука, седем години след като се нареди шести отново на финландска земя, днес той се класира на шесто място във Висла.
Това е и трето класиране в топ 10 през настоящия сезон сезон за самоковския спортист, който беше девети на малката шанца във Фалун (Швеция).
Българинът преодоля квалификацията по-рано днес с пети резултат, а в същинското състезание събра 268.7 точки след скок от 129.5 метра в първия кръг, след който бе седми в подреждането и 130.0 метра (132.9 и 135.8 точки) при втория си скок във финалния етап.
Победител и във втория старт във Висла стана Домен Превц. Словенецът оглави класирането с общо 282.3 точки след скокове с дължина 137.0 и 132.0 метра (137.6 и 144.7 точки).
Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година Рьою Кобаяши (Япония) завърши на втора позиция, след като събра 281.4 точки (130.5 и 129.5 метра), а трето място зае Филип Раймунд (Германия) с 276.8 точки (131.5 и 129.0 метра).
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!