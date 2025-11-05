Зохран Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк

Кадър Youtube

34-годишният Зохран Мамдани, който представлява крайно лявото течение в Демократическата партия спечели надпреварата за кмет на Ню Йорк, предава БНР.

Зохран Мамдани, родом от Уганда, е и първият мюсюлманин, който ще управлява най-големият град в Съединените щати.

Според американските медии Мамдани е успял да спечели младите в Ню Йорк с предизборна кампания, фокусирана върху достъпния живот, като обеща да замрази нивата на наемите, да създаде градски хранителни магазини и да направи градският транспорт безплатен.

Макар, че прогресивните му възгледи му донесоха популярност сред публиката той успя да поляризира собствената си партия и нейните лидери в Ню Йорк, които не бяха единодушни в подкрепата си за него.

Възгледите му за конфликта между Израел и "Хамас" също са противоречиви, като той е отправял обвинения, че еврейската държава извършва геноцид в Газа и дори заяви, че ще арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако стъпи в града.

Въпреки победата на прогресивния демократ на кметските избори на дневен ред излиза въпросът дали той ще може да осъществи амбициозната си програма, имайки предвид, че страната се управлява от републиканецът Доналд Тръмп, който дълги години считаше града за свой дом.

Демократическата партия постигна победи и в други изборни надпревари в страната. Абигейл Спанбергер стана новият губернатор на Вирджиния и ще замени на поста републиканецът Глен Йънгки. В Ню Джърси демократите също успяха да запазят губернаторският пост след като Мики Шерил победи съюзника на Тръмп, Джак Чатарели.

Губернаторът на Калифорния Гевин Нюсъм също постигна победа, като избирателите в щата подкрепиха предложеното от него преразпределение на избирателните райони, което ще даде на Демократическата партия още 5 места в конгреса, но ще остави немалката част републиканците в щата без ефективно участие във властта.

