Зомбори срина Венета Райкова: Тъпотията царува

Кадър БТВ

Актьорът Владимир Зомбори не остави камък върху камък от сутрешното шоу „Преди обед“. В свое Instagram стори той сподели част от разговора между Венета Райкова и Оля Малинова, в който двете обсъждат участника от „Ергенът“ Пенко.

В ефир Малинова разказа как той признал, че никога не е бил с тъмнокожа жена и първата му мисъл била дали би „праснал“ участничката с по-тъмен цвят на кожата.

Зомбори не скри възмущението си и реагира остро: „Тъпотията царува. И важният въпрос днес е...“, подигра се той на целия екип на предаването, предаде Блиц

Критичният му тон предизвика бурни реакции сред последователите, а мнозина изтълкуваха думите му като пореден знак за окончателното му дистанциране от bTV. Според слухове Зомбори вече е приключил работата си в медията и от есента зрителите ще го гледат в новия сезон на „Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия.

Именно тази нова посока в кариерата му вероятно е причината актьорът да си позволи толкова хапливи и директни изказвания срещу бившите си работодатели.

