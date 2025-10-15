Зоопаркът във Варна публикува трогателна снимка

кадър: Varna Zoo, фейсбук

Зоогическата градина във Варна публикува очарователни кадър - кенгурута в прегръдка. Кадърът е публикуван във Фейсбук страницата на зоопарка и вече събира почитатели.



Снимката е придружена мило послание: "Здравейте, приятели!, видя Фокус. В студеното време най-приятното нещо е топлата прегръдка"

