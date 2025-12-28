Зов за помощ: Млада майка се нуждае от спешно лечение, за да пребори коварен рак

Кадър България он ер

35-годишна жена се нуждае от спешно и скъпоструващо лечение. Майката на 4-годишно момиченце Ивелина Тонева е диагностицирана и оперирана от тумор в мозъка преди две години.

Малко след това обаче се получава рецидив и заболяването прогресира. Започва нова битка, която обаче е финансово непосилна за семейството.

Различни организации организират благотворителни кампании. Една от тях не събира директно средства, а пластмасови капачки и бутилки за рециклиране.

Сумата от тях ще подпомогне за лечението на Ивелина.

"Тези събрани капачки и бутилки ще се превърнат в пари, в момента в който достигнат при рециклатора", обясни организаторът на кампанията Йоана Йончева - Фильова пред България он ер.

През 2023 г. Ивелина е диагностицирана и оперирана от тумор в мозъка в УМБАЛ "Св. Иван Рилски". Следва лъчетерапия, химиотерапия и нова надежда за живот и мечти.

Уви, не след дълго ужасът се завръща. През октомври 2024 г. се получава рецидив, следва нова лъчетерапия и химиотерапия. Една ранена и болна душа започва нова битка, без да има време да осъзнае какво се случва.

Септември 2025 г. след поредния ядрено магнитен резонанс се вижда, че заболяването прогресира. Веднага започва ново лечение в Онкологичен център на УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Лекарите единодушно препоръчват схема с лекарството Авастини и Иринотикан. Двата курса на лечение до момента показват добър терапевтичен ефект.

Това трогва различни организации, които започват благотворителни кампания за събиране на средства. Една от кампаниите прави и Йоана Йончева - Фильова.

В кампанията се включват и семейства с малки деца.

В платформата на Павел Андреев също има организирана кампания за събиране на средства: https://pavelandreev.org/bg/campaign/jivot-za-ivelina.

