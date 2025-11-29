Зрелищна каскада пред КАТ във Варна

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", П. Райков

За зрелищна каскада с лек автомобил пред сградата на КАТ във Варна съобщат очевидци във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Инцидентът е станал снощи и към момента няма официална инфромация от полицията за пострадали, както и причините, довели до ПТП-то.

Публикацията със снимка от инцидента предизвика предимно развеселени коментари от типа: "Поне бързо са дошли от КАТ", "Там не може да се паркира!", "Рязко идва от Владиславово май ейй тея гуми значи".

