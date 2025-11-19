Зрелищна катастрофа по пътя Сарафово -Бургас тази сутрин

Булфото

Катастрофа стана на пътя Бургас–Сарафово около 9:30 часа тази сутрин. Самостоятелно катастрофирал лек автомобил, управляван от 24-годишна жена от Стара Загора.

Водачката изгубила контрол върху колата, която заради високата скорост се качила върху разделителната мантинела. Пострадали няма, предаде Нова тв.

