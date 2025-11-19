реклама

Зрелищна катастрофа по пътя Сарафово -Бургас тази сутрин

19.11.2025 / 10:58 1

Булфото

Катастрофа стана на пътя Бургас–Сарафово около 9:30 часа тази сутрин. Самостоятелно катастрофирал лек автомобил, управляван от 24-годишна жена от Стара Загора.

Водачката изгубила контрол върху колата, която заради високата скорост се качила върху разделителната мантинела. Пострадали няма, предаде Нова тв.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 534329 | Одобрение: 99704
Уча жена ми да шофира. Казах ѝ, че е време да включим втора. Спря. Слезе. Вече месец не ми говори. Пита коя е втората и от кога се виждаме.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама