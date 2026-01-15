реклама

Зрелищната ВиК авария оставя до късно без вода местността Свети Никола и част от кв. "Бриз"

15.01.2026 / 11:36 0

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", М. Христов

Поради предизвикана авария от частна фирма без вода от 10.30 ч. до около 22:00 ч. остава местността Св. Никола и част от кв. "Бриз", съобщават от ВиК Варна.

При строителни дейности е спукан магистрален водопровод, съобщиха от дружеството.

Според публикувани клипове в социалните мрежи след огромното количество вода, което изригна от спуканата тръба, вече са се образували и водопади по улиците и между жилищните сгради в кв. "Бриз"

