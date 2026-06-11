Зрелостниците във Варна четвърти на матурата по БЕЛ

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Област Варна е на четвърто място на матурата по Български език и литература /БЕЛ/. Зрелостниците в региона са със среден резултат 60,67 точки от 100 възможни.

На първите три места в класацията са София-град, Смолян и Пловдив. Най-слабо са се представили дванайсетокласниците в областите Силистра, Шумен и Разград.

Това сочат резултатите, които бяха обявени от Министерството на образованието и науката, пише "Морето". От ведомството отчетоха, че средните резултати на държавните зрелостни изпити са най-високи от въвеждането им през 2008 г. досега. Рекорден брой отличници има по български език и литература и повече шестици по предмети.

Випуск 2026 е с най-висок среден брой точки от въвеждането на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература – 60 т. Пълни 100 т. са постигнали 53 зрелостници – най-висок брой от въвеждането на задължителната матура. Особено впечатляващ е ръстът на отличните резултати. Броят на зрелостниците с оценка поне 5,50 се увеличава с близо 42% спрямо миналата година.

Тази година 338 дванайсетокласници са получили две оценки отличен 6,00 на държавните зрелостни изпити. Четирима са постигнали максималните 100 т. и на двата зрелостни изпита, а с 0 т. и на двете матури е само един.

По повод въведената тази година възможност за анулиране на идентични текстове в изпитни работи бе съобщено, че след детайлна проверка е взето решение 100 работи да бъдат анулирани на този принцип. Бяха показани и някои от напълно идентичните отговори на три от задачите, които изискват създаване на собствен текст.

Зрелостниците с анулирани работи ще имат право да се явят на матурите още на следващата сесия – през август-септември.

С над 20% се увеличава броят на отличните резултати на втория държавен зрелостен изпит.

Подобрение спрямо миналата година има при редица предмети, като на места ръстът е особено значителен. Сериозен е и при предприемачеството – над 7 точки повече спрямо миналата година. Значително подобрение има и при математиката, където средният резултат нараства с близо 2 точки. По-добър е успехът при биология и здравно образование, където резултатите се повишават с над 6 т., а по география и икономика ръстът е с почти 3 точки. Силен напредък се наблюдава също при английския език (над 2 точки), френския език (над 7 точки) и испанския език с близо 10 точки ръст.

И тази година най-предпочитан предмет остава английският език.

Редактор "Екип на Петел",

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