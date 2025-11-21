Зрител: Той промени „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Участникът в екстремното риалити „Игри на волята“ – Алекс, е променил състезанието. Това твърди зрител в популярна Фейсбук-група, подписал се обаче с анонимен участник.

Коментарът му за Алекс е повече от многозначителен. За това го публикуваме без редакторска намеса, а всеки сам да си прави изводите:

„След този човек, Игри на волята няма да са същите. Искрено го вярвам!

Всички бъдещи участници ще гледат и ще имат своя пример! И не, кое е правилно и кое не... По-скоро, кое си заслужава и кое не Ползите и загубите. Някой загубиха много, па макар и да се придвижиха напред. Други спечелиха без да влизат на финалите! Личния пример е изключително важен. За новото поколение, за децата ти, за мястото на което се намираш в обществото!

Вярвам, че от следващия сезон доста хора ще се замислят "заслужава ли си" да се правим на креетени и това, с какво ще ни помогне?! Пак ще има по някое комплексирано зрънце (без значение мъж или жена), но съм убеден, че такива безпринципни групички са към края си.

Това ще е урок и обеца на ухото и за предаването! До голяма степен те забъркаха кашите, и ако поне малко справедливост има у тях, няма да допуснат пжвече такива издънки!

В този смисъм ще завърша с едно изречение:

Браво Алекс, ти успя!

