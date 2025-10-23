Зрители: Ани Салич счупи тъпомера

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Зрители отбелязват в социалните мрежи, че изречение на Ани Салич е достойно да счупи тъпомера.

След като 15-годишно момче уби с нож свой връстник в мол, друг нарани ученик в двора на столично училище се постави и въпросът: мода ли е сред децата притежанието на хладно оръжие и колко достъпно е купуването му, каза тя в новините по Нова телевизия.

Колко може да е достъпно и какво е хладно оръжие, питат на свой ред зрители.

Във всеки дом има кухненски ножове. Те са достъпни. Във всеки магазин за домашни потреби има ножове, които също са достъпни. Книжарниците пък продават ножици, а и учениците трябва в определени часове да ходят с ножици, което си е хладно оръжие, от където и да го погледнеш. Примери – колкото искате, категорични са зрителите.

По Нова телевизия допълниха, че според експерти тези инциденти са по-скоро прецеденти, отколкото тенденция, но предупреждават, че липсата на регулации в продажбата и носенето на хладни оръжия от непълнолетни може да доведе до нови трагедии.

Всичко, което не е огнестрелно оръжие, може да се продава свободно, обяснява Динко Желев, управител на оръжеен магазин в София. По думите му законът не забранява продажбата на ножове, боксове, палки и спрейове на непълнолетни лица, тъй като те не се считат за „оръжие“ по смисъла на закона.

