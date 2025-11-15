Зрители: Това бе финалът на „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Сравниха двубоят Калин-Ивайло в „Игри на волята“ с този на Добрин-Светлин от миналия сезон. Както и тогава най-голямата битка, достойна за финал на екстремното риалити, се завъртя далеч преди края на шоуто. Тогава Добрин освен „главата“ на Светлин взе и неговите 100 гроша, а двубоя между двамата бе определен като епохалната битка, достойна за финал.

Снощи пък един срещу друг се изправиха двама от любимците в тазгодишния сезон – Калин и Ивайло. Калин победи, но зрителите отново са категорични, че тази битка е трябвало да бъде на финала.

Любопитното е, че Добрин миналата година не стана шампион, а голямата награда спечели Мартин.

Сега също се спряга, поне такива са слуховете, че Калин, колкото и да е добър и комплексен играч, няма да е крайния победител в „Игри на волята“.

