Зрители: Това бе финалът на „Игри на волята“
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Сравниха двубоят Калин-Ивайло в „Игри на волята“ с този на Добрин-Светлин от миналия сезон. Както и тогава най-голямата битка, достойна за финал на екстремното риалити, се завъртя далеч преди края на шоуто. Тогава Добрин освен „главата“ на Светлин взе и неговите 100 гроша, а двубоя между двамата бе определен като епохалната битка, достойна за финал.
Снощи пък един срещу друг се изправиха двама от любимците в тазгодишния сезон – Калин и Ивайло. Калин победи, но зрителите отново са категорични, че тази битка е трябвало да бъде на финала.
Любопитното е, че Добрин миналата година не стана шампион, а голямата награда спечели Мартин.
Сега също се спряга, поне такива са слуховете, че Калин, колкото и да е добър и комплексен играч, няма да е крайния победител в „Игри на волята“.
