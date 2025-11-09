Зрители бесни на „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Всичко е нагласено! Така коментират зрители на „Игри на волята“ по повод вчерашния епизод на екстремното риалити.

Причината е избора на Мирослав, който ще плени Калин от племето на Феномените.

Зрителите са категорични, че вече си личи пъкления план на сценаристите да има женски финал.

Сега жените при Безименните ще номинират Калин и Ивайло. От това печели самия Мирослав, който ще се възползва от ситуацията и ще върви напред в „Игри на волята“ обграден от женско царство, докато и те не се самоизядат, за да спечели той, става ясно от публикация на зрители във Фейсбук.

Другият довод, който те дават за нагласен сценарии, е как наказано племе ще може да плени без битка някой член от друго. Сценарият, твърдят зрителите, се напасва в движение и по начин, че да може определени играчи да достигнат до финала.

Единият от коментарите е достатъчно показателен: Дали нашите реакции не са също част от сценария на предаването? Сигурно.

Досущ като живота в една бедна държава…

Най-големият лъжец на този етап в игрите, вместо да бъде жигосан докрая на ефирното си време, получи шанс, хвърли зарове и позна числото. После като дар за доблестта си взе най-честния и го замъкна в леговището на златоустата боа, където същият лъжец е слуга. Там честността ще бъде задушена и с нейната зрелищна смърт ще бъде нахранена тълпата. Накрая злото ще победи дори без да се изпоти, защото победата на доброто никого няма да впечатли.

Откъдето и да го погледнеш бедно. Голо и босо.

