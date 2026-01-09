Зрители искат новия български сериал „Мамник” да се излъчва със субтитри по БНТ

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Първият епизод на новият български сериал по БНТ „Мамник” предизвика огромен интерес, както и поредица от противоречиви коментари. Както често се случва с премиерите на българските тв продукции, коментарите са полюсни - от пълно отричане на всякакво качество до суперлативи, които не звучат много автентично.

В официалния профил на сериала във Фейсбук се забелязват няколко тенденции в коментарите. „А защо толкова промени от книгата бяха необходими?” питат тези, които вече са чели оригинала на Весил Попов. Забележително е, че доста хора познават текста му чрез аудиокнигата, която са слушали. Те също са изненадани от промените.

Повечето зрители, които не са чели книгата, са доволни от премиерният епизод и очакват с интерес втората серия. Повечето от тях са недоволни, че трябва да чакат цяла седмица за нея.

Доста от отрицателните мнения се изразяват в персонални нападки към продуцента Магърдич Халваджиян и режисьора Виктор Божинов, без да изтъкват конкретни недостатъци, освен пословичното лошо качество на звука на българските филми.

Мнозина искат филмът да се излъчва със субтитри, както заради неясната дикция, така и заради специфичният диалект, използван в „Мамник".

