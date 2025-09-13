Зрители с въпрос: В лева или евро ще бъде наградата в новия сезон на "Сделка или не"?

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Зрители тръпнат за новите епизоди на "Сделка или не". Каква ще бъде наградата - в лева или евро? Този въпрос се завъртя в социалните мрежи.

Особено ще е интересно как ще бъдат офертите от банкера, който често предлага нестандартни цифрови комбинации, като, примерно 1346 лева, майтапят се хората в социалните мрежи.

От месеци насам по Нова телевизия се излъчват повторения на култовото предаване. Те обаче са заснети през изминалата година, когато нямаше изискване за левове и евро. Сега обаче, предвид присъединяването на България в еврозоната от 2026 година, такова има - всеки знае, че цените се изписват и в двете валути.

Не е ясно как ще бъде, питат зрители, като достигат и по-далеч, че предаванията се повтарят и след месеци, когато ще е вече календарната 2026 година и всички цени ще бъдат в евро.

Новите епизоди на "Сделка или не" стартират от 15 септември, всеки делник от 18 часа по Нова телевизия.

