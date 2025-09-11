Зрители съзряха страхотна мистерия в малко българско село

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Зрители съзряха мистерия в малко българско село, което само до преди дни бе абсолютно неизвестно за повече от 99 процента от жителите на страната. За 10-ина дни то влезе два пъти във фокуса на всички медии у нас. Като мрачен сценарии ала "Туин Пийкс" е, коментират зрителите в мрежата.

Това е село Крайници, община Дупница. Днес стана ясно, че полицията е на крак заради тежко престъпление, а в началото на месеца край него бе заснет черния леопард.

Случаят от днес е, че жена е убита, а основен заподозрян е мъжът, с когото живеела на семейна начала. Той все още се издирва.

Всичко се е случило късно в сряда в къщата на жената. Първоначално е имало скандал и побой, а жената е била ранена смъртоносно с нож. Сигналът е подаден в 04:20 ч. сутринта. Пристигналите полицаи не открили никой в къщата, но намерили тялото на около 500 метра.

Само преди броени дни - в началото на месеца, село Крайници за първи път влезе в "устата" на големите медии, след като край него бе заснета голяма котка. На кадрите се вижда как тя се разхожда сред високата трева

На кадри, изпратени до Нова телевизия, се вижда как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето край населеното място.

Кметът на селото Десислав Начов потвърди пред медията, че той - заедно с полиция, е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!