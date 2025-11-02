Зрители се усъмниха, че Мирослав печели „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Кадри със закрито лице, за което се твърди, че е на Мирослав като победител в „Игри на волята“, се завъртяха в социалните медии. Зрители обаче се усъмниха в истинността на информацията.

Причината, които изтъкват хората са две.

Първата е, че човекът, който е издигнал табелата със 100 000 лева за победата в екстремното риалити, носи жълт екип. Жълт екип Мирослав носеше до преди дни. След разпада на Завоевателите, той вече е в племето на Лечителите, а екипите им са зелени.

Дори и на финала да има двама от лечителите, то той би трябвало да смени екипа си с червения на победителите, от където тръгна. Така миналата година на финала Мартин бе също с червен екип, с който бе на блатото.

Другият довод, който зрителите виждат, е в прическата на Мирослав и тази, на човека със скритото лице, за когото се твърди, че е тазгодишния победител. Има голяма разлика, обясняват хората.

Те се опасяват, че самото шоу пуска такива лъжливи информации, за да поддържа голяма реклама за продукцията.

