Зрители сравниха „Игри на волята“ с индийски сериал

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Зрители избухнаха след снощния епизод на „Игри на волята“, в който бе разкрит Томи, че е напуснал Стопанството и е пазарувал в магазин, и за създаването на племето на Безименните, в което бяха пратени повечето от бившите Завоеватели.

Това предаване започна да се превръща в турски или индийски сериал и аз не знам вече, ама ако си мислят ,че с такива интриги се печели публика и рейтинг, жестоко се лъжат! Това пишат зрители във Фейсбук.

Коментарите към продукцията продължават:

Продуцентите също трябва да се извинят на нас зрителите за много неща, но гледам, че не го правят.

Пренареждат си играта и бутат определени хора напред.

Това е стара издънка,то отдавна няма стопанство, защо са чакали до сега?!

Това не е „Игра на волята“, а ИГРА НА ГЛАДА!

Влизаш уж да се състезаваш, а реално припадаш от изтощение. Без сили, без храна, без шанс да покажеш истинските си възможности.

Какво състезание е това, ако победата зависи не от волята, а от това кой ще издържи по-дълго на глад и изтощение? Това вече не е предизвикателство, а опасен експеримент с човешкото тяло и психика.

В един момент някой наистина ще пострада – и чак тогава всички ще разберат, че беше нужно да се спре навреме. Волята се доказва със сила, стратегия и дух – не със самоизтезание и риск за здравето.

Зрители дори настоват, да се върне Лапунов, той като той е загуби от Томи, за когото вече е било ясно, че е нарушил правилата.

Питат и защо Ивайло и Кристиян също са наказани.

Тази вечер пък ще има извънреден племенен съвет. След като изгубиха името и флага си вследствие на провинението на кондиционния треньор Томи, днес те ще се съберат край огъня, за да посочат и първите участници в елиминациите тази седмица.

Следващите застрашени участници ще бъдат определени в зрелищна морска битка, която ще изпита стратегическото мислене и физическата мощ на всеки от тях. Изгнаниците на Блатото ще опитат да избегнат провал, който би означавал и сигурна загуба на един от техните съплеменници. Дали обаче новосформираният отбор ще успее да се спаси от грозящата го опасност?

