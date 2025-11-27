Зрители видяха мистериозен тъмен пръстен и на ръката на Дони

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Странен пръстен зрители видяха и на ръката на Дони. Бижуто бе засечено от наблюдателни при участието на българския рок певец, композитор, автор на текстове на песни и актьор в шоуто „Пееш или лъжеш“.

С такъв пръстен първо бе забелязан актьора и водещ на „Сделка или не“, Ненчо Балабанов в първите предавания от новия сезон.

След това и Андрей Арнаудов от тв дуета Иван и Андрей, също бе забелязан с мистериозния пръстен.

Андрей е сред постоянните панелисти, заедно с Мария Игнатова и Иван Христов, в „Пееш или лъжеш“.

При Дони обаче пръстена, който, според зрителите, е абсолютно еднакъв с тези на Андрей и Ненчо Балабанов, е на безименния пръст на лявата ръка.

При Андрей е на показалеца, което при носене означава амбиция, лидерство и сила на характера. Той символизира желание за власт, авторитет и себеутвърждаване, като в миналото крале и знатни личности често са носили пръстени на този пръст. Носенето на такъв пръстен може също да служи за повишаване на самочувствието и увереността.

При Ненчо Балабанов бе на показалеца на лявата ръка, но вече той не го носи.

Според зрители това е пръстен на настроението. Този аксесоар променя цвета си според настроението на своя притежател. Той сменя цвета си всеки път, когато емоциите се променят. Пръстени на настроението са съществували още преди 50 години.

В самия пръстен са вградени течни термокристали, които променят цвета му от син, на зелен, жълт, кафяв, лилав, сив или черен.

Когато хората са щастливи, пръстенът на настроението става тъмно син, а когато са стресирани, той трябва да се промени на черен. Ако пък са объркани или изпитват смесени емоции, пръстенът става светло зелен.

