Зрителите: Такава простотия в Ергенът не сме виждали

Кадри БТВ

Поразбутаха участниците в "Ергенът: Любов в рая", които явно бяха решили, че така ще си кютат до края и един ще излезе победител.

Особено двойките започнаха да се държат като семейство на поне 10 години, даже и скандалите им подхождат. Вкарването на нови мъже промени мнението дори на тези дами, които изглеждаха сигурни, че са намерили любовта на живота си, пише Вихрогон.бг.

Филипа пусна дяволитите погледи, Нати пък дори се съгласи на опознавателна среща. При мъжете скуката и алкохола взеха връх и това накара Джани да покаже зле прикриваната си истинска същност.

Откакто разделиха групите агресията ескалира. Той влезе в конфликт с македонеца, който по-късно разказа на представител на продукцията какво се е случило.

Фитнес инструкторът Радослав пък напусна скоростно предаването, след като демонстрира недопустимо поведение към устатата Габи и бе незабавно е отстранен от „Ергенът: Любов в рая“ още с влизането си. Някои зрители са на мнение, че си е "намерила майстора", повечето обаче не толерират необузданата избухливост и агресия. Такива агресивни мъже, които нападат жени, нямат място във формата! 👎 Това е недопустимо и показва нулево възпитание и уважение! Тези тримата ги пуснаха да стане малко по интересно до церемонията Ами то продукцията трябваше да махне Шермин и Габриела тяхното поведение не е по по .... Физическа агресия е недопустима, съгласна съм. Но защо допускате вербалната агресия на Ана-Шермин,Габи и Дажан Микеле. Никой няма право да посяга и обижда! Габриела вече "разбра" какво е почуствала Виктория когато я обижда и унижава! Разделението между двойките продължава и може би ще произлязат изненади на церемонията на розата. Някои от тях бяха сигурни, че са се бетонирали в предаването и ще си изкарат един безплатен курорт в чужбина.

