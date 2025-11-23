Зрителите: Те печелят "България търси талант"

Кадър Фб

Те идват от Варна, но са готови да превземат цялата страна с новото си енергично изпълнение.

Танцовата хип-хоп формация Creators откри Полуфиналите в "България Търси Талант".

Христо Хайджимихайлов, който прави своя бенефис, като участник в риалити формата, превърна в сцената в изкуство с втора част от трилогия, която пресъздава епос за битката между доброто и злото.



Журито го призова да не се отказва, а да продължава да твори.

Дали варненци ще спечелят "България търси талант"?

Предстои да видим, но според коментарите на зрителите те вече са победители в шоуто.

