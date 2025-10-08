Зрителите бесни на „Игри на волята”: Минахте границата!

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Възмутени коментари започнаха да валят във Фейсбук след капитанската битка в „Игри на волята”, в която имаше брутална разправа със загубилите. Заради лошото си представяне, те бяха позорно разжалвани и им беше забранено вече да са капитани, а победителят Калин от сините за първи път от всички сезони прибра всички племенни знамена.

Зрителите обаче не останаха много впечатлени от това развитие. Напротив, те по-скоро бяха шокирани от грубите коментари на водещите. Заедно с това усещането, че играта е нагласена в полза на Калин се оказаха по-силни от всякога.

Ето част от мненията:

„Най-долното представяне....игри на волята. Тонът на водещите е прекален, да отстранят Алекс като капитан беше оправдано. Да отстранят днешните капитани по този вулгарен и унизителен начин е прекалено. И преди да ми кажете, че всичко е сценарий, нека си спомним за Димо...думата "марш"никога, ама никога не я е използвал.... Така че ако е по сценарий, Димо не се ли е водил по същия? Или си идва директно от Павел? Ми...къвто водещият, такъв и сезона...Гротеска”

„Е какво друго са се случи на изцяло физическа битка. Състезава се с най-бавната жена, която си личи, че и по физическо не се е събличала. Другият опонент е на 50 години, двойно на неговите, но пък и двамата с 15кг жилетка. Не знам кой какво е очаквал от тази битка.„

„Голям патос на тия два клоуна, наречени още водещи! Този Павел специално пък беше един от откровено слабите играчи миналия сезон, изпратиха го в изолатора за да го задържат повече време на екран! Какво се прави на някакъв терминатор...”

Не по-малко критики отнесе Павел и за обидите към закръгления Дечо, които бяха крайно неприятни. Водещият в един момент сам се засрами, колко е „насолил” играча и взе да се оправдава, че всичко било само на майтап.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!