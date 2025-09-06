Зрителите бесни на коментатора на БТВ на финала на US Open: Как нарече Александър Василев

Кадър БТВ

БТВ изненада България с прякото излъчване на историческия финал на US Open.

Зрителите обаче се учудиха защо коментаторът през цялото време нарича шампиона от Уимбълдън Александър Василев "Сашко".

"Това детски мач ли е?", питат те в коментарите.

Други пък смятат, че водещият го прави от умиление и бащинска радост.

Направи впечатление, че нито веднъж не нарече другия финалист Ванко.

Устременият Иван Иванов направи нова широка крачка към жадувания пробив в мъжкия тенис, печелейки втори пореден турнир от Големия шлем за момчета.

Варненецът, който е възпитаник на академията на Рафа Надал, ликува с титлата на US Open, след като в напрегнат финал намери пътя към победата срещу друг изключително талантлив българин - Александър Василев, в два сета - 7:5, 6:3, пишат на страницата на Голове, метри, секунди във Фейсбук.

С успеха в Ню Йорк, подпечатан за 1 час и 15 минути, Иванов повтори впечатляващото постижение на Григор Димитров, който преди 17 години също спечели два турнира от Големия шлем в тази възрастова група.

Освен това Иван, ликувал на Уимбълдън преди няколко седмици, стана първият тенисист след Филип Пеливо (Канада) от 2012 година, който печели последователно Откритите първенства на Великобритания и САЩ.

Чудесни думи могат да се кажат и за представянето на левичаря Василев, който с изявите си през последните месеци показа, че е въпрос на време да започне да печели мачове в солидни мъжки турнири.

Eдин прекрасен ден за България и българския спорт - две наши момчета играха във финал на Откритото първенство на САЩ.

