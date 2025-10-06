Зрителите на БТВ побесняха заради изхвърлянето на Ей Бо от "България търси талант": Цитиридис показа истинското си лице

Актьорът Борислав Вълов – Ей Бо остави изключително важно послание на сцената на "БългарияТърсиТалант" снощи.

Той разсмя и разплака публиката едновременно. Катето Евро не сдържа сълзите си.

С две "не" от Цитиридис и Вергов обаче той бе изхвърлен.

"Простряхме.

Мили хора, благодаря, че сте благосклонни! И че умеете да четете между редовете! Аз вярвам, че доброто и това че сме ръка за ръка във всичко, с което се борим, ни осмисля.

Аз ви обичам. Както се казва в една моя любима пиеса - “Поклон пред вас, публико прекрасна!”", написа той.

Ето изпълнението му и последвалите коментари:

Един човек, който е дал на хиляди хора смях и позитивна енергия, излиза на сцената и вместо просто да забавлява, избира да остави послание. От смях преминаваме към тишина, към размисъл, към сълзи — и това е изкуство в най-чистия му вид. Да превърнеш хумора в емпатия, да използваш сцената не за егото си, а за кауза. И после идва „НЕ“. От хора, които би трябвало да разпознават смисъла, силата и емоцията зад едно изпълнение. Не защото не беше талант, а защото предаването отдавна не търси талант, а телевизионен момент, зрителски рейтинг и безопасна посредственост. Двама членове на журито показаха, че не разбират нито душата на публиката, нито стойността на един артист, който се осмелява да каже нещо тежко и човешко. Защото истинският талант не винаги кара да се смееш — понякога те кара да замълчиш. Този човек излезе комик, но си тръгна артист. А „България търси талант“ си показа истинското лице — не винаги търси талант, а често го пропуска.

Ейй, Цитиридис, завистта те изяде!!!

Трябваше да продължи. Но нали е по-комичен и интересен от теб, видя се лошотията в очите ти!

Цитиридис, който получи вечерно шоу наготово и успя да го провали с бездарието си, тръгнал оценки да дава. Крайно противен византиец.

Отдавна не гледам предаването, тази вечер беше изключение само защото видях, че Ей Бо ще участва. Представи се страхотно, първо ме разсмя, а после ме разплака Дерзай момче, прекрасен си. След коментарите на "журито" просто станах и изключих телевизора.

И това шоу го съсипахте ,талантливите ги режете ,а простотиите ги подкрепяте!

