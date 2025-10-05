Зрителите на България търси талант: Защо се допуска това по БТВ

Кадър Фб

Потресаващо изпълнение на американец в България търси талант предизвика доста възмутени коментари в социалната мрежа.

Цитиридис го подтикна да изпее нещо на български и той веднага заяви, че ще изпее "Ах, морето" на Тони Димитрова, макар журито да не бе особено ентусиазирано.

Все пак, журито е безсилно пред волята на публиката, която поиска американецът Колорадо Старк да изпее „Ах, морето“.

Катето Евро му каза откровено, че пее фалшиво.

Закономерно заваляха коментари:

Защо се допуска това в национален ефир? С каква цел?

Този е за Пееш или лъжеш, не за тук.

Само защото е от Америка му направихте малък филм. 15 минути с него ни занимавате.

От мен има стимулиращо "Не"

Мен ми е интересно нещо друго.Ако бях на мястото на приятелката му никога нямаше да позволя да се яви с тази песен.Той може и да не се чува отстрани ама тя със сигурност го е чула.Защо не му е казала истината в очите нали за това са партньори?!

Да, не е професионалист. Но пее вярно и с настроение! И даже пеенето на Галена в различна тоналност, предразполагаща към фалшиво пеене и носеща фалшиви нотки в цялата обстановка, не усля да го обърка , което е похвално.

Между другото, доста неуместно от нейна страна , защото вероятно си е въобразила, че той ще спре и ще запее в нейната , пък била тя и оригиналната? Човекът пее в ниската гама и това е очевидно.

А за всички, които коментират , без да разбират - ами кухи лейки сте ! Само на едно -две места обърка мелодията, но НЕ я изпя фалшиво ( на " пясъчни...ронят се пак").

Дайте сега да го нападаме , защото е американец.

Хубав глас има но се притесни а журито и толкова немогат да пеят неразбираем защо хора които не са певци оценят гласа на човека

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!