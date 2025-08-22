Зрителите са категорични: Изгонете Марсел от „Диви и красиви”

кадър Фейсбук/Диви и красиви

редактор Веселин Златков

В петък вечер двама от мъжете в „Диви и красиви” по Нова телевизия трябва да напусне предаването по волята на жените. Зрителите нямат съмнение кой трябва да един от тях - Марсел. Красавецът е твърде див, за да остане, това става ясно от коментарите в социалните мрежи.

Най-голяма заслуга за общото неодобрение на Марсел има самия той. От самото начало на предаването той е най-груб в държанието и изказа си. Чашата обаче преля, когато той не успя да освободи в игра с вериги и катинари своя любовен интерес, Радослава. Ядосан от това, той започна да я обижда и напада, все едно тя беше виновна за провала му.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!