Зрителите се разделиха за Гергана Венкова, някои признават, че ги плаши

След Нова година, когато Гергана Венкова и Росен Цветков заеха местата на уволнената Мария Цънцарова и Златимир Йочев, bTV спря публикациите в страницата на сутрешния си блок във Фейсбук. Това обаче не попречи зрителите да изразят мнението си за новите водещи, поели „Тази сутрин” по спешност и без особена подготовка.

Ако има нещо, което обединява коментиращите, то е съжалението, че няма вече да гледат Златимир Йочев, който се оказва тотален любимец към сутрешната аудитория на телевизията. Мнозина подчертават, че той е бил спокоен и позитивен, което им е създавало добро настроение за ранните часове на деня. Коренно противоположни са коментарите за Цънцарова, която доста зрители описват като „дразнеща” и „груба”.

Наследничката ѝ Гергана Венкова обаче не се радва на по-топло отношение. Според едни, тя е толкова пристрастна по политическите теми като Цънцарова, но към друга партия. За други Венкова „говори като картечница” и ги плаши с погледа си.

Не са малко тези, които честитят на новата двойка водещи на сутрешния блок, но са скептични, че те ще останат дълго в ефир. Коментарите за Росен Цветков като водещ са крайно критични, като някои прекрачват границата на приличието със спекулации за неговата сексуалност.

