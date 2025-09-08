Зрителите в потрес от "Кой да знае" по БТВ

Кадър БТВ

Изключително скандално започна новият сезон на "Кой да знаеш по БТВ".

Зрителите са в потрес.

Сашо Кадиев обяви, че Христо Пъдев специално е дошъл, за да покаже новия си мустак.

Пъдев му отвърна, че всеки път като спомене тази дума ще го целува в устата.

"Мустак, мустак, мустак...", направи се на интересен Кадиев.

Пъдев се засили с думите "Извинявай, Кате" към майката на Кадиев и целуна Кадиев по устата.

Катето Евро също бе стъписана, но примирено заяви:

"Нищо, Саше, няма лошо и да си такъв..."

"Какъв?", учуди се Кадиев.

