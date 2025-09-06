Зрителите в ступор: Двойничка на известна българка в "Ергенът"
"Какво прави Елен Колева в предаването
Промоция прах за пране с по-големи отстъпки от Била и Кауфланд", пита фен на Ергенът: Любов в Рая.
Прилика наистина има, но е трудно да объркаш Емили Шишкова с Елен Колева, още когато си отвори устата.
Коментарите веднага изригнаха:
"Търси прах за пране, а направи с...ка на един от участниците сега, кой щее вторият по ред на ринга, ние това ли ще гледаме как се правят..."
"Елена Колева е 1000 пъти по красива от тази дама тук."
"Не виждоте ли, че това не е тя "
"Минала покрай Елен Колева и заминала. Жената е с проблеми. Трагикомично е положението"
"Приличат си в петите"
"
