Зуека: „Гадно ми е, че остарявам"

кадър: Нова тв

От Нова тв отидоха до Барселона за интервю с актьора Васил Василев – Зуека.

„Тук е спокойно, както виждате. Никой не бърза, дори в големия град. Животът е по-спокоен и свободен“, споделя Зуека. Той разказва, че семейството му се чувства добре в Испания и че промяната в живота им е свързана с търсенето на по-добро образование и бъдеще за сина им.

Актьорът коментира и предизвикателствата на изучаването на чужд език: „Вече съм на ниво мол, но човек трябва да живее, за да научи езика. Не е лесно, особено на определена възраст.“

Той открито говори и за разликата между живота в България и Испания. „По-приятно ми е, когато никой не ме познава на улицата. Мога да ходя както искам – с дрехите, с които рисувам, и никой не му прави впечатление.“ Той споделя, че не е изоставил българското, но се наслаждава на спокойствието и анонимността, които Испания му предлага.

В разговор за кариерата си, Зуека сподели, че макар сцената и телевизията да са били важна част от живота му, в момента той се посвещава на рисуването. „Когато завърша картина, тя престава да бъде важна за мен и започвам следващата. Това е 100% вглъбяване, сравнимо единствено с концентрацията при киното“, посочи той.

Актьорът коментира и младото поколение в България: „Те трябва сами да определят съдбата си и да елиминират старите модели. В тях е ключът за бъдещето на страната.“ За сина си Стефан, Зуека уточни, че ролята на родителя е да го възпита и образова, а след това животът му е негов.

Той говори откровено и за възрастта и физическите предизвикателства: „Гадно ми е, че остарявам, но искам да остана млад и способен. Възрастта носи опит и съзнание, които искам да предам.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!