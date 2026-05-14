Зуека: Нямам никакви надежди за България. Ще се докаже, че повечето от гласовете за "Прогресивна България" са били от ГЕРБ

Васил Василев (Зуека) даде любопитно интервю за Plovdiv24.bg, в което изненадващо заговаря и за политика и прави доста интересно твърдение.

Кажете ни какво мислите за новото правителство? Има ли надежди да се подобри живота в България? Какво мислите Вие?

Не. Нямам никакви надежди. Точно обратното. Смятам, че българинът отново беше изигран.

Тоест, няма да дойдат по-добри времена за България?

Аз в момента дори се чудя защо хората гласуваха за "Прогресивна България". То, всъщност това не е прогресивна България, а Румен Радев. Защото дори и партия няма. И аз не мога да разбера защо все още няма протести. Вече се знае, че предложенията за кабинета не са негови. И тогава какъв е смисълът с всичките тези лица, които преди това с протести са били свалени, в един момент отново да са начело на държавата? Защо ни беше нужно да ги сваляме? Вие подигравате ли ни се?

Може би хората ще чакат 100 дни поне, преди да организират протести?

Ще се докаже, че повечето от гласове са били от гласове на ГЕРБ. Това е ясно, то ще се докаже. Излязоха вече някои неща. Опитваха се да ги скрият, но няма как да скрият всичко.

