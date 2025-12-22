Зуека за Коледата в Испания: Тука са маниаци!

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Васил Василев - Зуека каза в интервю за Нова телевизия, че ще посрещне Коледа семейно и тихо, защото не му харесва начинът, по който се празнува светлият празник в Испания.

„Тука са маниаци на гърмежите. Българите не могат да си представят за какво става дума, това, което става в България е само частица от това, което става тука. Тука има фойерверки и през деня. Което на мен въобще не ми харесва”, коментира актьорът, който в последните години се прослави като художник.

Той разказа и за другите разлики между българската и испанската Коледа. Там също се говели сърми, но не с кисело зеле, а с прясно, като се варели в много мазен сос, който се използвал и за лекарство. Подаръците пък се раздавали на 6 януари и не ги носил Дадо Коледа, а Тримата царе, познати у нас като Тримата влъхви.

„Време е младите в България да вземат нещата в свои ръце”, това каза Зуека като коледно послание. Той за пореден път заяви, че няма да се върне да живее в страната си. Той обаче ще продължи да идва у нас, като през май ще открие своя изложба в Пловдив.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!