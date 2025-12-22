Зуека за Коледата в Испания: Тука са маниаци!

реклама

Васил Василев - Зуека каза в интервю за Нова телевизия, че ще посрещне Коледа семейно и тихо, защото не му харесва начинът, по който се празнува светлият празник в Испания.

„Тука са маниаци на гърмежите. Българите не могат да си представят за какво става дума, това, което става в България е само частица от това, което става тука. Тука има фойерверки и през деня. Което на мен въобще не ми харесва”, коментира актьорът, който в последните години се прослави като художник.

Той разказа и за другите разлики между българската и испанската Коледа. Там също се говели сърми, но не с кисело зеле, а с прясно, като се варели в много мазен сос, който се използвал и за лекарство. Подаръците пък се раздавали на 6 януари и не ги носил Дадо Коледа, а Тримата царе, познати у нас като Тримата влъхви.

„Време е младите в България да вземат нещата в свои ръце”, това каза Зуека като коледно послание. Той за пореден път заяви, че няма да се върне да живее в страната си. Той обаче ще продължи да идва у нас, като през май ще открие своя изложба в Пловдив.

бачо Кольо (преди 24 секунди)
Рейтинг: 20777 | Одобрение: 5562
Явно имат норма да си запълват сайтчето,защото постоянно качват едни оръфлеци,мисирки и прочее измет.Колко пък да го интересува народа какво мисли един измекяр!
Колкото повече,толкова повече!
1
0
kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 550386 | Одобрение: 103696
На тоя името трябваше да е Пуяка, а не Зуека....! И въобще защо го дават в ефир не ми е ясно....!?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

