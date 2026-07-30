Зукърбърг предупреди САЩ да не блокират китайските модели за ИИ

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Марк Зукърбърг предупреди в интервю за “Файненшъл таймс” правителството на САЩ, че не трябва да блокира китайските модели за изкуствен интелект, за да получи предимство в надпреварата в сферата на изкуствения интелект.

Основателят на Meta заяви, че забраната на авангардните китайски модели не би била „ефективно решение“, като добави, че американските компании трябва „систематично“ да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с китайските фирми за изкуствен интелект, предаде БНР.

Марк Зукърбърг публично се присъедини към интензивния дебат във Вашингтон и сред водещите играчи в областта на изкуствения интелект за това как САЩ трябва да регулират бързо развиващата се технология и да реагират на нарастващата китайска конкуренция. Тези дискусии се ускориха, откакто базираната в Пекин компания за изкуствен интелект Moonshot AI този месец пусна своя модел Kimi K3, чиито възможности се доближават до тези на OpenAI и Anthropic, пояснява “Файненшъл таймс”.

Висши служители от администрацията на Тръмп заявиха, че имат доказателства, че Moonshot тайно копира американски модели, а министърът на финансите Скот Бесънт миналата седмица заяви, че „санкции“ са на масата за китайски лаборатории, които „прекрачат границата на кражба на интелектуална собственост“.

Зукърбърг обаче се обяви против забраната, заявявайки, че американските компании трябва „систематично“ да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с Пекин в надпреварата за изкуствен интелект, която и двете страни считат за критична за националната сигурност и просперитет.

Малко преди това Зукърбърг очерта визия за „ИИ за всички“ и повтори подкрепата си за „отворени“ модели, които потребителите могат да персонализират и да използват на собствения си хардуер и са популярни сред китайските разработчици. Той предупреди за риска ИИ да стане „централизиран“ в ръцете на няколко мощни групи. Думите му бяха изтълкувани като забележка срещу конкурентите Anthropic и OpenAI, които в момента доминират на пазара на чатботове със собствени „затворени“ модели на ИИ.

Редактор "Екип на Петел",

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