Зукърбърг защити пред съда действията на Meta по дело за пристрастяване

Марк Зукърбърг

Марк Зукърбърг защити действията на Facebook и Instagram, които са ответници по дело за причинени вреди на деца. За първи път собственикът на Meta даде показания пред съдебно жури. Това стана в Лос Анджелис, където жена съди компанията, че докато е била дете, компанията умишлено я е водила към вредно пристрастяване.

Зукърбърг настоя, че Facebook и Instagram имат ограничение за потребители под 13 години, но от документи, представени в съда, стана ясно, че всъщност децата са важна част от потребителите им. Беше показана и кореспонденция, в която Зукърбърг поставя цел на служителите, да осигурят по-дълго използване на приложенията.



Делото е част от вълна от обвинения срещу социалните мрежи, че прилагат тактики за пристрастяване, предаде Нова тв.

