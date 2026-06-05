Зверев се класира за финала на "Ролан Гарос"

Снимка уикипедия, si. robi

Александър Зверев се класира за финала на Откритото първенство на Франция по тенис. Финалът е общо четвърти за германеца в турнирите от Големия шлем и втори на "Ролан Гарос" след този през 2024 година, когато отстъпи пред испанеца Карлос Алкарас в пет сета.

Зверев победи в първия полуфинал в Париж 26-ия в схемата чех Якуб Меншик със 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 за 3 часа игра, пише Блиц.

Германският тенисист взе оспорвания първи сет след пробив за 6:5 и стигна до 7:5. Ранен пробив във втората част осигури на Зверев преднина от 3:1 и впоследствие той затвори сета при 6:2, след като Меншик допусна втори пробив.

Последва интригуващ трети сет, в който чешкият тенисист, въпреки някои физически проблеми, поведе с 4:2 след пробив в шестия гейм и запази преднината си за успешното 6:3. Зверев не загуби самообладание, взе аванс от 3:0 в четвъртата част и я приключи при 6:3.

"Впечатлен съм от начина, по който той игра в последните две седмици. Той беше едно от най-големите предизвикателства и съм щастлив, че преминах през него", коментира в интервюто си на корта Зверев за Меншик, който игра първия си полуфинал в турнирите от Шлема.

Сега германецът, който преследва първа титла от Големия шлем, очаква на финала на "Ролан Гарос" победителя от втория полуфинал по-късно днес между италианците Флавио Коболи и Матео Арналди.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!