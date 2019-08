Звезда на Лудогорец стана хит в Туитър с тази страстна целувка (снимка, видео)

Снимка и видео: Туитър

Звездата на Лудогорец Вандерсон стана хит в Туитър, след като се разцелува страстно със съпругата си по време на мача със Славия в Разград.

Бразилецът отиде да сподели радостта си от вкарания гол на Славия със своята любима, без да подозира, че попадението вече е отменено, макар и неправилно.

Ето как описва страстната целувка руският сайт Life.ru:

„По време на мача от първенството на България футболист на Лудогорец вкара гол и отиде да го празнува до трибуните със съпругата си. Докато той чакаше жена си, която се спускаше от горния сектор, попадението беше отменено заради засада. След като целуна жена си, играчът се върна на терена и с изненада установи, че резултатът на таблото все още е 0:0.

Впоследствие стана ясно, че голът е отбелязан по правилата, но решението на съдията не бе променено. Мачът завърши с резултат 0:0.”

Превод: „Петел”

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte