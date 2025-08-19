Звезда от “Ергенът“ влиза в ново предаване

Редактор: Недко Петров

Бизнесдамата Анна-Мария Граченова не можа да открие любовта в последния сезон на „Ергенът“. Тя си тръгна далеч преди финала в знак на солидарност към други две дами. Въпреки това хубавицата от Банско спечели симпатиите на зрителите с хапливия си език и директното поведение.

Скоро обаче феновете на Анна-Мария отново ще могат да я гледат в ново риалити, което се очаква с огромен интерес от зрителите на бТВ.

Граченова бе обявена като един от новите петима участници в „Traitors: Игра на предатели“.

Другите чеирима са бизнесменът Даниел Бачорски, актьорът Иван Юруков, светския журналист Антон Стефанов и водещата на „Преди обед“ Оля Малинова.

Всички те се присъединяват към останалите популярни личности в битката, в която доверието е по-опасно от капан, а предателството дебне отвсякъде.

Кой ще надхитри останалите и кой ще бъде разобличен, ще стане ясно тази есен.

