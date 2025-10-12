Звезда от "Ергенът" вече не е сама

Кадър Инстаграм

Бившата участничка в "Ергенът" и водеща на "Диви и красиви" Маги Томова публикува снимки, на които се вижда, че тя е намери нова любов и има мъж до себе си. След дълъг период на самота тя показа, че сърцето ѝ вече не е свободно, пише Пловдив 24



На публикуваните кадри Маги сияе от щастие, докато тъмнокосият й любим я прегръща. Мъжът е в гръб, а на снимката се вижда, че тя е щастлива и усмихната.



На друга снимка двамата се държат за ръце. тя не пропуска и да публикува снимки на букетите, които получава ор своя любим.

