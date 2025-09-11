Звезда от Игри на волята: Живея втори живот

Редактор: Недко Петров

Човек за себе си е звезда, зависи как го е устроил живота, и какво му е се случило. Аз нямам претенции да съм звезда, но имам претенции да съм рибар в родния ми Ахтопол. Той е един прекрасен град, с голямо историческо минало, и се гордея с това, тъй като целия ми живот е потекъл в морето. Това заяви Димитър Иванов, който стана любимец на зрителите след участието си в първия сезон на Игри на волята.

Всичко свързано с живота ми по принцип е в морето. Бил съм в Океански риболов, пътувал съм по света в почти всичките му краища. Но това ми е професия и обикновено има хора, които се интересуват, едни хора, които желаят да се запознаят с мен. Определено не се определям като звезда, а като нормален човек, който си изказва прехраната по някакъв начин от морето, продължи той.

Обичам много Ахтопол. За мен той е всичко. Аз имах един инцидент на осемгодишна възраст, когато се удавих кея в града. Точно там, където става по-широко, оттам паднах. Точно на Никулден, на 19 декември Стария Никулден, разкри Иванов.

Извадиха ме и живея втори живот. Оттогава дори бях получил една пълна амнезия и не си спомням живота. Явно съм ходил там горе и някъде са ми казали: Защо си тук? Ти няма да умреш тук на морето. Оцелял съм като по чудо и съм благодарен все пак на морето, добави по Нова Нюз известният с прозвището си Бялото Мите.

