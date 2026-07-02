Звезда от "Смъртоносно оръжие" призна, че е с Алцхаймер

Стопкадър: Youtube

Американският актьор Дани Глоувър разкри, че страда от болестта на Алцхаймер. В интервю за Ен Би Си (NBC) 79-годишният актьор обясни, че разчита на семейството си за подкрепа, докато живее с неизлечимото невродегенеративно заболяване, с което се справя от няколко години, пише БГНЕС.

Глоувър, известен с ролята си в поредицата „Смъртоносно оръжие“, както и с филми като „Цветът на лилавото“ и „Свидетел“, сподели, че болестта е повлияла на речта му и е забавила движенията му. През 2022 г. той получи почетен „Оскар“ за хуманитарната си дейност, а през годините е изградил богат репертоар с роли в киното и телевизията.



Според Асоциацията по Алцхаймер заболяването е неизлечим вид деменция, който засяга паметта, мисленето и поведението. То обикновено засяга хора над 65-годишна възраст, като средната продължителност на живота след поставяне на диагнозата е между четири и осем години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!