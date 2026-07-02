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Звезда от "Смъртоносно оръжие" призна, че е с Алцхаймер

02.07.2026 / 01:00 0

Стопкадър: Youtube

Американският актьор Дани Глоувър разкри, че страда от болестта на Алцхаймер. В интервю за Ен Би Си (NBC) 79-годишният актьор обясни, че разчита на семейството си за подкрепа, докато живее с неизлечимото невродегенеративно заболяване, с което се справя от няколко години, пише БГНЕС.

Глоувър, известен с ролята си в поредицата „Смъртоносно оръжие“, както и с филми като „Цветът на лилавото“ и „Свидетел“, сподели, че болестта е повлияла на речта му и е забавила движенията му. През 2022 г. той получи почетен „Оскар“ за хуманитарната си дейност, а през годините е изградил богат репертоар с роли в киното и телевизията.
 
Според Асоциацията по Алцхаймер заболяването е неизлечим вид деменция, който засяга паметта, мисленето и поведението. То обикновено засяга хора над 65-годишна възраст, като средната продължителност на живота след поставяне на диагнозата е между четири и осем години. 

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