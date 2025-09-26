Звездата Дженифър Лорънс осъди ситуацията в Газа
Кадър Youtube
Американската актриса и носителка на "Оскар" Дженифър Лорънс осъди ситуацията в ивицата Газа, преди да бъде удостоена с почетната награда "Доностия" за цялостна кариера на кинофестивала в Сан Себастиан, Испания, предаде АФП.
На пресконференция преди награждаването си 35-годишната Лорънс говори за "неприемливия геноцид", след като беше запитана какво е мнението й за положението в Газа.
"Много се тревожа за децата си, за всички наши деца", продължи актрисата, преди да спомене и ситуацията в собствената си страна. "Това, което ме натъжава, е, че тази липса на уважение и почтеност и настоящият тон в американската политика ще станат нормални за тях", каза още Лорънс.
Носителката на "Оскар" за ролята си в "Наръчник на оптимиста" изрази съжаление, че нейните и на колегите ѝ изявления служат само за "подклаждане на огъня".
Връчването на наградата "Доностия" на Дженифър Лорънс ще бъде съпътствано от прожекция на най-новата й драма "Умри, любов моя" (Die My Love), режисирана от Лин Рамзи. Лорънс е сред продуцентите на филма заедно с Мартин Скорсезе.
Дженифър Лорънс е позната с ролите си във филми като трилогията "Игрите на глада", "Американска схема", "Не поглеждай нагоре" и "Джой".
На 73-ото издание на фестивала в Сан Себастиан ще бъде връчена още една почетна награда "Доностия" - на испанката Естер Гарсия, която от 1986 г. е продуцент на филмите на известния режисьор Педро Алмодовар.
