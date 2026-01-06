Звездата на Лайпциг: Спирам с футбола, баща ми е тежко болен

снимка: Дмитрий Голубович, Уикипедия

Понякога футболът отстъпва място на нещо много по-важно от победите и договорите. За Кевин Кампл това е семейството. Той ще напусне РБ Лайпциг още сега, през януари и ще прекрати договора си, за да се завърне у дома си в Золинген.

През октомври животът му се преобръща. Брат му Секи си отива внезапно — загуба, която нито един стадион не може да запълни. Тази трагедия кара Кампл да спре и да преосмисли всичко. След осем години и половина в Лайпциг той решава, поне засега, да остави футболните обувки настрана.

"Времето, което губим, никога не се връща“

„Внезапната кончина на брат ми отвори очите ни“, споделя той с разтърсваща откровеност. „Времето ни е ограничено и най-ценното е да го прекарваме с хората, които обичаме. Искам да бъда у дома – особено сега, когато баща ми не е добре. Времето, което губим, никога не се връща.“

Само дни преди трагедията Кевин и Секи са били заедно на почивка в Майорка. Говорили са за бъдещето, за живота след футбола... Няколко дни по-късно този разговор се превръща в последен спомен.

Последният му мач ще е срещу Байерн, допълва Бтв спорт.

Договорът му изтичаше през лятото, но Кампл избира да го прекрати още на 31 януари. На 17-и, в домакинския мач срещу Байерн, феновете ще имат възможност да му кажат „довиждане“. Дали някога отново ще се върне на терена – дори в по-ниска лига – той самият не знае. „В момента това ми се струва нереалистично“, признава.

Кевин Кампл се отказва от над милион евро, за да си подари време...

