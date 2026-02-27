Звездата от „Гласът“ на Германия“ Даная: Всяка събота пея тази песен в църква

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Малката Даная покори сцената на „Гласът на България“. Днес в „Преди обед“ обаче се разбра, че 10-годишната българка е българка е преминала през критичен момент, малко преди да започне да пее хита на латино-попизпълнителя Алваро.

Точно преди да излезе на сцената, нямаше и две минути преди да излезе, викнаха мен, защото тя беше много развълнувана. Беше се разтреперила цялата и те се бяха притеснили, че няма да може да си изпее песента, защото имаше възможност да се разплаче. Но аз отидох при нея, дори не помня точно какво съм й казала, но тя ми каза: "Добре ще се справя, бягай сега бързо да не се разплача“, разкри сестрата на Даная – Алиса.

Тя и майка й през цялото време са били в бекстейджа в шоуто и са подкрепяли Даная.

Преди нас имаше две дечица, на които никой от журито не се обърна, и ние бяхме малко разстроени, и очаквахме, че надали ще се обърнат. Но, след като чух песента на Даная, аз много се развълнувах, и видях човека да натиска първия бутон, допълни майката на талантливата изпълнителка.

Самата Даная пък призна, че е изпяла песента на Алваро, тъй като много я харесва.

Ние ходим всяка събота на църква, и тази песен почти всяка събота я пеем в църквата. И понеже ми е любима тази песен, затова реших да я изпея и вярвах, че мога да се справя, откровена бе Даная.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!